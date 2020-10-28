التشكيل المتوقع لقمة يوفنتوس وبرشلونة بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على يوفنتوس الإيطالي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان في صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد دينامو كييف الأوكراني وفرينكفاروزي المجري في المركزين الثالث والرابع.

ويفتقد يوفنتوس -تحت قيادة مدربه أندريا بيرلو- في مباراته اليوم ضد برشلونة العديد من اللاعبين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم بيانكونيري الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، وأثبتت العينة التي أجراها أمس الثلاثاء "إيجابية" العينة للمرة الثانية بعد الإصابة.

كما يفتقد الفريق الإيطالي خدمات كل من جورجيو كيلليني وماتياس دي ليخت، بينما يتحدد موقف ليوناردو بونوتشي قبل ساعات من المباراة.

على الجانب الآخر، يفتقد رونالد كومان مدرب برشلونة خدمات كل من مارك أندريه تير شتيجن وفيليب كوتينيو للإصابة بجانب جيرارد بيكيه الذي تعرض للطرد في مباراة فريقه الكتالوني بالجولة الأولى ضد فرينكفاروزي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

حراسة المرمى: تشيزني.

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خط الدفاع: ميري ديميرال، ليوناردو بونوتشي (جيانلوكا فرابوتا)، دانيلو.

خط الوسط: أدريان رابيو، آرثر ميلو، فيديريكو كيزا، ديان كولوسيفسكي، آرون رامسي.

خط الهجوم: ديبالا، ألفارو موراتا

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراخو، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي.

خط الهجوم: أنسو فاتي، أنطوان جريزمان.