حارس الطلائع: من الصعب انضمامي للزمالك.. وأحلم باللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش، أنه يتمنى اللعب للأهلي، مضيفًا أن تواجده ضمن صفوف نادي الزمالك أمر صعب في ظل وجود 3 حراس مرمى كبار مثل محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد ومحمد أبو جبل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال بسام: "لم تحدث مفاوضات بيني وبين الزمالك، ومن الصعب تواجدي بين صفوف الفريق الأبيض لوجود 3 حراس مرمى كبار".

وتابع: "حدثت مفاوضات ودية مع الأهلي، وأتمنى تحقيق حلمي باللعب بين صفوفه".

وأتم: "أحترم إدارة نادي طلائع الجيش، مازال متبقي في عقدي موسمين مع الفريق".