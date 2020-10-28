حارس الطلائع: من الصعب انضمامي للزمالك.. وأحلم باللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش، أنه يتمنى اللعب للأهلي، مضيفًا أن تواجده ضمن صفوف نادي الزمالك أمر صعب في ظل وجود 3 حراس مرمى كبار مثل محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد ومحمد أبو جبل.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال بسام: "لم تحدث مفاوضات بيني وبين الزمالك، ومن الصعب تواجدي بين صفوف الفريق الأبيض لوجود 3 حراس مرمى كبار".
وتابع: "حدثت مفاوضات ودية مع الأهلي، وأتمنى تحقيق حلمي باللعب بين صفوفه".
وأتم: "أحترم إدارة نادي طلائع الجيش، مازال متبقي في عقدي موسمين مع الفريق".
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