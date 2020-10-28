بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة يوفنتوس وبرشلونة ضمن مباريات الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: تستأنف اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع برشلونة الإسباني، بينما يصطدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بلايبزيج الألماني. وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها: دوري أبطال أوروبا (الجولة الثانية بالمجموعات) 7:55- كراسنودار الروسي x تشيلسي الإنجليزي (المجموعة الخامسة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2) 7:55- باشاك شهير التركي x باريس سان جيرمان الفرنسي (المجموعة الثامنة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) 10:00- إشبيليه الإسباني x رين الفرنسي (المجموعة الخامسة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3) 10:00- فرينكفاروزي المجري x دينامو كييف الأوكراني (المجموعة السابعة) Advertisements تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6) 10:00- يوفنتوس الإيطالي x برشلونة الإسباني (المجموعة السابعة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) 10:00- كلوب بروج البلجيكي x لاتسيو الإيطالي (المجموعة السادسة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4) 10:00- بوروسيا دورتموند الألماني x زينيت بطرسبرج الروسي (المجموعة السادسة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5) 10:00- مانشستر يونايتد الإنجليزي x لايبزيج الألماني (المجموعة الثامنة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2)

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