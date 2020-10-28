شكرا لقرائتكم الزمالك يسابق الزمن لتجهيز حازم إمام ومحمود علاء لموقعة الرجاء الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة محمد أسامة مجهودات مكثفة للحاق الثنائي حازم إمام ومحمود علاء بمباراة الرجاء المقرر لها الاحد المقبل في إياب نصف نهائي دورى ابطال افريقيا، في ظل معاناة الثنائي من إصابات عضلية أدت لغيابهما عن مباراة الذهاب امام الرجاء والإسماعيلي في الدورى، ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي واكتمال شفائهما قبل مواجهة الرجاء، وان كانت فرص عودة محمود علاء أكبر من حازم امام في ظل اقتراب انتهاء برنامج التأهيل الخاص به.

فيما كشف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك عن أن الجهاز الفني للفريق الأبيض رفض إراحة 3 لاعبين في مبارة الإسماعيلي وهم بن شرقي وزيزو وإسلام جابر، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى عمل على الاستعانة ببعض البدلاء ممن يستطيعون القيام بنفس دور اللاعب الاساسي، وقال عبد الهادى: "اللاعبين كانوا يشعرون بالمسئولية وحققوا الهدف من المباراة وهو حسم وصافة الدوري قبل الانتظار لمباراة بيراميدز والمقاولون"، وتابع: "شيكابالا دخل التدريبات في أول يوم مران بعد العودة من المغرب وظهر بشكل جيد وكان من الافضل الدفع به بسبب غياب أوباما وإراحة بن شرقي".

استطرد: "دخول شيكابالا في الفورمة مكسب للزمالك عشان الاستعانة بيه في أفريقيا ويكون جاهز لرفع الكاس إن شاء الله، مضيفًا: "خبرة لاعبي الزمالك حسمت المباراة ولا يوجد وقت للراحة قبل مباراة الرجاء".