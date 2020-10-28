قصة هدف.. أيمن منصور يسجل أسرع هدف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال أيمن منصور مهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق يحتفظ بلقب أسرع هدف فى تاريخ البطولات الأفريقية منذ أقامتها عام 1957 بهدفه فى مرمى الجابون فى الثانية 21 فى شباك الجابون بكاس الأمم الأفريقية عام 1994 بتونس. Advertisements قاد المنتخب الوطنى فى تلك البطولة طه إسماعيل المحلل الرياضى المعروف حاليا بقنوات أون، وبدأ تلك المباراة بتشكيل مكون من أحمد شوبير فى حراسة المرمى أمامه الرباعى طلعت منصور وهانى رمزى وفوزى جمال وحمزة الجمل وياسر ريان، وفى الوسط كل من إسلام فتحى وفكرى الصغير وأحمد الكأس وفى الهجوم الثنائى محمد رمضان وأيمن منصور. ورغم ظهور المنتخب بشكل جيد فى دور المجموعات، إلا أنه خرج من الأدوار الأقصائية وتحديدا أمام منتخب مالى فى دور الثمانية بالخسارة بهدف مقابل للاشئ ليودع الفراعنة البطولة صفر اليدين فى جيل لم يضع أى بصمة للكرة المصرية.

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