المنتخب يتدرب مرتين فى توجو قبل مواجهة 17 نوفمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أداء الفراعنة تدريبين في توجو قبل مواجهة الأخير في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا المقرر لها 17 نوفمبر المقبل.ويسافر المنتخب إلى توجو مباشرة بعد المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر في الجولة الثالثة للتصفيات، ويؤدي تدريبًا خفيفًا يوم 15 من نفس الشهر بأحد الملاعب الفرعية المجاورة لفندق الإقامة، ثم يخوض التدريب الرئيسي على ملعب لومي الذي يستضيف اللقاء كما قرر البدرى تأجيل انطلاق المعسكر المفتوح للفراعنة إلى يوم 3 نوفمبر لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكذلك مباريات الدورى.

وعقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لمناقشة كل الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت إنتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون علي مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر..كما استقر الجهاز الفني علي مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من عمر الدوري وأيضا نهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان علي سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمعسكر القادم.