شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولى لعرض التجربة المصرية لعودة النشاط الرياضي وسط كورونا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد الأفريقى للطب الرياضى فى الخامس من مساء اليوم، الأربعاء، بالمركز الأولمبى بالعادى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة المؤتمر الدولى الأفريقى تحت عنوان الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا (التجربة المصرية).
كما سيتم خلال المؤتمر تكريم اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد، وسفراء الدول الأفريقية بمصر، المستشار الطبى لكل سفارة، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، رؤساء الاتحادات الأفريقية الرياضية بمصر وأعضاء الاتحاد الأفريقى للطب الرياضى.
واختلفت تلك العوائد ما بين إنشاء وتطوير أصول جديدة وعوائد حق الانتفاع من ترسية 278 مشروعا بعدد 182 مركز شباب فى 19 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية وألفيوم وأسيوط والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والمنيا بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.
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