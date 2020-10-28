شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى باتحاد الكرة الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل مسابقات المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لإعلان وشرك شكل جميع المسابقات فى الموسم الكروى الجديد 2020 - 2021 ، بعد التعديلات الأخيرة والغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم، حيث تم زيادة عدد الأندية فى القسم الثانى إلى 48 ناديا بدلا من 36.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا مؤخرا قال فيه، "في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020م .. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولاً : القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م

ثانياً : القسم الثالث

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يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .