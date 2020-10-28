كلوب | وضعنا مع الدفاع أشبه بالزواج، وإصابة فابينيو مزعجة!

عبر المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب عن إنزعاجه من إصابة المحور البرازيلي فابينيو في المباراة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره ميتييلاند بفضل هدفين من دييجو جوتا في الدقيقة 55 وهدف متأخر من النجم المصري محمد صلاح ليرفع الريدز رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب في غرفة الصحافة عقب المباراة وقال : “حصلوا على ثلاث فرص كبرى اليوم ولم تكن المباراة سهلة ابداً”.

وعن معاناة الفريق في الدفاع بعد إصابة فان دايك وفابينيو اليوم، قال كلوب: “وضعنا مع الدفاع أشبه بالزواج”؛ في تشبيه من المدرب الألماني على صعوبة إيجاد التوليفة المناسبة لسد فراغ المدافع الهولندي، إذ يحتاج الثنائي المتواجد في مركز قلب الدفاع إلى تفاهم كبير.

وأضاف: “بالأوقات السيئة والجيدة لاينبغي ان تكون اوقات سيئة بل أوقات شائكة والحل هو ان نعمل بشكل جماعي أكبر من ذي قبل وهذا ما فعله اللاعبين”.

‏وأكمل: “لقد كانت مباراة صعبة للغاية. كل الإحترام لميتييلاند. لقد تعلموا درساً جيداً من مباراتهم الأولى. كانوا جيدين جداً بإستعادة الكرات. كامل إحترامي لما قدموه”.

وعبر يورجن كلوب عن إستيائه من كثر المباريات ما جعل الفرق تفقد لاعبيها لفترات طويلة بعد إصابة فابينيو في الدقيقة 30 من مباراة ميتييلاند مساء الاربعاء.

وقال كلوب عن إصابة فابينيو : “فابينيو تعرض لإصابة بأوتار الركبة. اخر شيء كنا نتمناه. انها اخبار غير جيدة. سيُجري الفحوصات قريباً وسنتعرف عن إصابته بشكل أفضل”.‏