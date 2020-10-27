الأهلي يُصعِّد 6 شباب استعدادًا لمواجهة الطلائع في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

صعَّد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ستة لاعبين من صفوف فرق الشباب بالقلعة الحمراء استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر في ختام بطولة الدوري قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته 6 نوفمبر القادم.

وانضم محمد حسام "ميدو" إلى تدريبات الأهلي من فريق مواليد 2000، ويلعب في مركز المدافع، ومعه من نفس الفريق فارس طارق ظهير أيمن، وأحمد سيد عبدالنبي في نفس المركز من مواليد 2002.

كما انضم أحمد محمد عبدالقادر "حمدي" من فريق مواليد 1999، وهو يُشارك في مركز المهاجم، ومن نفس فريقه عبدالرحمن أشرف "مانو" لاعب متوسط ميدان دفاعي.

وكان الشاب السادس في تدريبات الأهلي هو أحمد نبيل "كوكا" الذي يشارك في مركز لاعب الوسط الدفاعي، من فريق مواليد 2001.

وذلك فضلاً عن مجموعة الشباب الذين يتدربون مع الأهلي منذ فترة مثل محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان، والحارس أحمد طارق، والعربي بدر الذي يُعاني من إصابة.