مران الأهلي.. جلسة عبد الحفيظ وطبيب الفريق.. وتأهيل معلول وأفشة ومروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

واصل فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ مران الفريق بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيماني المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيماني على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الحراس على التصويب من زوايا مختلفة واستخدام الحواجز للتركيز على الجانب البدني.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، جلسة منفردة مع خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين ينفذون برامجهم العلاجية والتأهيلية بهدف تجهيزهم للعودة والمشاركة الجماعية.

وتحدث مدير الكرة مع طبيب الأهلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم أيمن أشرف لاعب الفريق، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وكان أيمن أشرف قد خضع لبرنامج استشفائي أمس، وقام بأداء تدريبات منفردة، فيما شارك اليوم في المران الجماعي الذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة طلائع الجيش في الدوري ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم ٦ نوفمبر المقبل.

وواصل ثلاثي الفريق علي معلول ومروان محسن ومجدي أفشة، تنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية لتجهيزهم للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

وخاض معلول ومحسن وأفشة جلسة في الجيم، ثم خاضوا مرانًا منفردًا على ملعب التتش، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الثلاثي قد اشتكى من إصابات عضلية، وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منحهم الوقت الكافي للتعافي قبل العودة للمشاركة الجماعية.