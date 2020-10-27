خاص.. بيكهام يحدد وجهته ويُبلغ دجلة رغبته في العودة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أبلغ أحمد رمضان "بيكهام" مدافع نادي وادي دجلة، رغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر بوادي دجلة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، إن ماجد سامي مالك النادي، عقد جلسة مع بيكهام لمعرفة موقفه من الانتقال للنادي الأهلي.

ووفقا للمصدر، أكد بيكهام لمالك دجلة، أن رغبته هي العودة للنادي الأهلي.

ويتفاوض مسؤولو الأهلي ودجلة، لحسم الصفقة، فيما أشار مصدر إلى أن الجانبين اتفقا مبدئيا على انضمام بيكهام مقابل 10 ملايين جنيه.

وانتقل بيكهام من الأهلي إلى دجلة في صيف 2018 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم بشكل نهائي عام 2019.

ولعب بيكهام موسم 2019-2020، 30 مباراة مع دجلة، سجل خلالهم 3 أهداف، ليساهم في بقاء فريقه في مسابقة الدوري الممتاز.