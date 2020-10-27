إصابة رئيس الفيفا بـ"كورونا".. وتقلص احتمالات حضوره لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أصيب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفيروس "كورونا المستجد"، (كوفيد-19)؛ ليخضع للعزل الصحي.
وفي بيان رسمي أعلن الفيفا عن إصابة رئيسه بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن خضع لمسحة طبية عقب ظهور بعض الأعراض عليه.
وأشار الاتحاد الدولي في بيانه الرسمي أن إنفانتينو سيخضع لعزل صحي لمدة 10 أيام على الأقل لتلقي الرعاية والعلاج.
وأبلغ الاتحاد الدولي كل شخص كان على تواصل مباشر مع إنفانتينو في الأيام القليلة الماضية من أجل اتخاذ ما يلزم وفقاً لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.
وبذلك تكون فرصة حضور إنفانتينو نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر بين الأهلي والفائز من الزمالك والرجاء المغربي محل شك كبير.
ويقام نهائي دوري الأبطال يوم 6 نوفمبر، بينما يحتاج إنفانتينو لفترة 10 أيام على الأقل للخروج من العزل الصحي.
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