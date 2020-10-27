وجهان جديدان في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبلين ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

وظهر في القائمة المبدئية لمنتخب مصر وجهان جديدان لأول مرة وهما محمد شريف، وأكرم تزفيق.

وجاء اختيار محمد شريف للتواجد في القائمة الأولية لمنتخب مصر بعدما وصل لوصافة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفًا خلف عبدالله السعيد المتصدر برصيد 17 هدفًا.