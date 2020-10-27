تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق الأهلي السعودي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة النصر وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وضم تشكيل الأهلي كلا من : حراسة المرمى: محمد العربيعي. خط الدفاع: عبدالله حسون، محمد خبراني، معتز هوساوي، لوكاس ليما. خط الوسط: فيجسا، إدريس فتوحي، سلمان للمؤشر، ماركو مارين، ميتريتا. خط الهجوم : عمر السومة.

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