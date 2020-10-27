تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ينظم الاتحاد الأفريقى للطب الرياضى بالتعاون مع الادارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة المؤتمر الدولى الافريقى تحت عنوان الاجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا (التجربة المصرية) وذلك غدا الاربعاء الموافق ٢٨ أكتوبر فى تمام الساعة ٥ مساءًا بفندق تيوليب بالمركز الاوليمبى بالمعادى. كما سيتم خلال المؤتمر تكريم اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد، السادة سفراء الدول الافريقية بمصر، المستشار الطبى لكل سفارة، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، رؤساء الاتحادات الافريقية الرياضية بمصر واعضاء الاتحاد الافريقى للطب الرياضى.

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. المؤتمر الدولي لعرض التجربة المصرية لعودة النشاط الرياضي بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.