بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاهلي اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه أنظار ومحبي كرة القدم العربية والسعودية خاصة صوب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الذي سيحتضن مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والنصر، مساء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقدم موقع كورة 365 لمتابعيه رابط مباراة النصر والاهلي بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السابعة والنصف بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة السعودية الرياضية HD1

بأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي.

عبر العالمي إلى هذا الدور بعدما تمكن من تحقيق الانتصار على العدالة بهدف دون رد في دور ربع النهائي.

النصرمنذ بداية الموسم وهو يقدم مستوى سيء، حيث تلقى

هزيمتين في الدوري بأول جولتين، وهذا مؤشر خطير، ولكن في لقاء اليوم الذي لا يقبل القسمة على إثنين ستكون الأمور مختلفة، لذا سيصب تركيزه في المستطيل الأخضر ونسيان ما فاته من أجل تحقيق الانتصار والوصول إلى النهائي لإرضاء جمهوره.

في المقابل، نجح الأهلي الوصول إلى هذا الدور عقب تغلبه على الوحدة بهدفين مقابل هدف في دور بع النهائي من الكأس.

ويدخل الإمبراطور المباراة وهو في أفضل أحواله، حيث حقق انتصارين في أول جولتين بداية الموسم، ليتصدر جدول الترتيب.

وسيحاول الأهلي استغلال الدفعة المعنوية للفريق، ودخول اللقاء بكل قوة وصلابة من أجل الانتفاضة على الخصم المتزعزع لتحقيق الانتصار وقطع تذكرة العبور إلى النهائي.