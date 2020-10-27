موسيماني يستدعي 6 ناشئين لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي استدعاء ٦ ناشئين لإشراكهم في لقاء طلائع الجيش يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز.

وضمت قائمة الناشئين الذين تم تصعيدهم كلا من محمد حسام

«ميدو»، مدافع، مواليد ٢٠٠٠، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد ٢٠٠٠، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد ٩٩، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعي، مواليد ٩٩، وأحمد سيد عبد النبي، ظهير أيمن، مواليد ٢٠٠٢، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعي، مواليد ٢٠٠١.

ويشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق.