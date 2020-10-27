مشاهدة مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك Inter Milan vs Shakhtar اليوم بث مباشر دوري أبطال أوروبا

ننقل مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك Inter Milan vs Shakhtar Donetsk، والتي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، الساعة الثامنة إلا خمسة دقائق مساء بتوقيت مصر، على ستاد دونباس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك بث مباشر

يلتقي إنتر ميلان الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين، بفوز إنتر ميلان بخماسية نظيفة بمنافسات الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان اليوم

يدخل إنتر ميلان وهو يملك 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الثانية من أول فوزه له بالجولة الأولى، ويلتقي الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة شاختار دونيتسك اليوم

وفي الجهة الأخرى يملك شاختار دونيتسك نقطة واحدة بجدول ترتيب المجموعة الثانية بعدما تعادل في أول مباراة له بالبطولة، ويلتقي الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

ينقل موقع الوفد مباريات دوري أبطال أوروبا، من خلال مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، حيث يمكن متابعة مباراة اليوم بين إنتر ميلان وشاختار دونيتسك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر لحظة بلحظة بجودة عالية دون تقطيع.

موعد مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك بطولة دوري أبطال أوروبا

الساعة 07:55 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 08:55 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 09:55 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 08:55 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 06:55 مساء بتوقيت المغرب.

تجدون هنا (رابط بث مباشر مباراة انتر ميلان وشاختار للمشاهدة اضغط هنا)