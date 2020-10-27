أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد قرعة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الرياضي 2020-2021.
وأخطرت اللجنة الأندية بموعد القرعة والذي يوافق السبت 21 من شهر نوفمبر المقبل على أن يتم تقام بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر وفقًا للمواعيد الآتية.
وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فيما تقام قرعة كأس مصر للرجال في الثانية ظهرًا.
وأكد الخطاب على ضرورة إخطار الأندية للجنة المسابقات بموقف كل فريق من المشاركة بالبطولة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 18 نوفمبر وسدادرسم الاشتراك المقرر لكل بطولة وقدره 5000 جنيهًا، علمًا بأنه لن يسمح بالمشاركة في قرعة الكأس إلا بعد سداد رسم الاشتراك المقرر وحضور مندوب مفوض من النادي بخطاب رسمي عند إجراء القرعة.
واختتم خطاب لجنة المسابقات بأنه في حالة عدم حضور مندوب من النادي أثناء القرعة يسقط حق النادي في قرعة استضافة المباراة على ملعبه.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد قرعة كأس مصر لرجال وسيدات كرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.