موعد قرعة كأس مصر لرجال وسيدات كرة السلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد قرعة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الرياضي 2020-2021.

وأخطرت اللجنة الأندية بموعد القرعة والذي يوافق السبت 21 من شهر نوفمبر المقبل على أن يتم تقام بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر وفقًا للمواعيد الآتية.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فيما تقام قرعة كأس مصر للرجال في الثانية ظهرًا.

وأكد الخطاب على ضرورة إخطار الأندية للجنة المسابقات بموقف كل فريق من المشاركة بالبطولة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 18 نوفمبر وسداد

رسم الاشتراك المقرر لكل بطولة وقدره 5000 جنيهًا، علمًا بأنه لن يسمح بالمشاركة في قرعة الكأس إلا بعد سداد رسم الاشتراك المقرر وحضور مندوب مفوض من النادي بخطاب رسمي عند إجراء القرعة.

واختتم خطاب لجنة المسابقات بأنه في حالة عدم حضور مندوب من النادي أثناء القرعة يسقط حق النادي في قرعة استضافة المباراة على ملعبه.