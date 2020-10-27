مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والنصر بث مباشر اليوم 27/10/2020

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر مباراة “النصر والاهلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 27-10-2020 ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (مؤجلة من يوم: 15-3-2020).

تنقل مباراة “النصر والاهلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

تأهل “النصر” إلى نصف النهائي على حساب فريق “العدالة” بعدما فاز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم 17

يناير 2020 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وسيسعى مدرب النصر “روي فيتوريا”، إلى تحقيق الفوز للصعود إلى المباراة النهائية

لإنقاذ مسيرته التي أصبحت على المحك مع العالمي بعد الخسارتين المتتاليتين في بداية موسم 2020/2021 من الدوري السعودي.

في المقابل تأهل “الاهلي” إلى هذا الدور بعد اقصاءه لفريق “الوحدة” بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت يوم 18 يناير 2020 على استاد

مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وسيتطلع “الاهلي” إلى إقصاء النصر لأخذ الثأر بعدما أخرجه الاخير من ربع نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح (4-3)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

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