الهلال يتقدم علي أبها في الشوط الأول من نصف نهائي كأس خادم الحرمين

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في التقدم علي نظيره فريق أبها بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة المقامة بين الفريقين حاليا علي استاد الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. أحرز أهداف الهلال كلا من سباستيان جيوفينكو و سباستيان جيوفينكو في الدقيقتين ٢٨،٤٦ من زمن اللقاء. زمن اللقاء. والجدير بالذكر بأن فريق أبها تاهل إلى الدور نصف النهائي بعدما استطاع تحقيق الفوز على الفتح بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1. ببنما صعد فريق الهلال للدور النصف النهائي بعد الفوز على فريق الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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