طائرة المنيا تواصل استعدادها للدوري الممتازبتشكيل جديد

يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا الرياضي ، تدريباته استعدادًا لمشاركته بالعام الثالث على التوالي بالدوري الممتاز "أ" بالموسم الجديد، إذ يخوض الفريق تدريبات بدنية ومهارية على مدار 5 أيام اسبوعيًا منذ بداية أكتوبر، بالإضافة، إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات سيتم الإعلان عنها.
وكذلك إعداد لاعبي الناشئين ، منخلال تدريبات منتظمة استعدادًا لخوض مبارياتهم بالأعمار السنية المختلفة، ومن جانب آخر ، يضم تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالمنيا كل من، إبراهيم عبد الحكم ، رئيس الجهاز والمدير الفني، وخالد أبو الوفا ، المدرب العام، واسماعيل رجب، المدرب العام المساعد، والدكتور أحمد السويفي ، أخصائي تأهيل إصابات.
والدكتور حسين الشيمي، أخصائي لياقة بدنية، وأحمد هتلر المديرالإداري، تحت إشراف مصطفى فتحي ، عضو مجلس الإدارة، كما يتولى ماجد جرجس ، مهمة تدريب فريق الناشئين مواليد "15 سنه"، وحامد أحمد ، مدرباً لفريق "17 سنه"، ومحمد صلاح، مدرباً لفريق "19 سنة"، إلى جانب اسناد المهام الإدارية لقطاع الناشئين إلى دكتور مصطفى مجاهد ، خلال الموسم الجديد.
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