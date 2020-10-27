الامارات | البدري يكشف عن تشكيلة أولية لمنتخب مصر لمواجهة توغو

شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يكشف عن تشكيلة أولية لمنتخب مصر لمواجهة توغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام البدري قائمة أولية من اللاعبين المحليين للدخول في معسكر إعدادي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا. ويستعد المنتخب المصري لمواجهة توغو ذهاباً وإياباً يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المؤجلة حتى العام 2022 في الكاميرون بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجه البدري الدعوة إلى 14 لاعبا محليا للدخول في معسكر إعدادي يبدأ في الثالث من الشهر المقبل وهم مهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمد شريف (إنبي)، وحسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).

وارتفع عدد اللاعبين المدعوين الى المعسكر المغلق الذي يبدأ في التاسع من نوفمبر إلى 19 لاعبا بعد الخماسي المحترف في الخارج الذي كان البدري استدعاه الأسبوع الماضي وضم محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، محمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا الانجليزي) وأحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

وينتظر الجهاز الفني انتهاء ارتباطات ناديي الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين، والإعلان عن القائمة النهائية. ولفت مدير المنتخب محمد بركات في تصريحات صحافية إلى أن الجهاز الفني اتخذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة لسد احتياجاته في جميع المراكز.

وأكد حرص الجهاز الفني على "استدعاء كل العناصر المرشحة في دائرة اختياراته لمحاولة الحفاظ علي جاهزيتهم خلال التدريبات، تفادياً للإصابات، لاسيما وأن هناك مباريات متبقية للاعبي الأهلي والزمالك والمحترفين في الخارج". وأضاف بركات أنه سيتم اختيار القائمة النهائية من هذه المجموعة مع عناصر الأهلي والزمالك والمحترفين في الخارج بعد الاطمئنان إلى سلامتهم فور انتهاء مشاركاتهم الرسمية.

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