الامارات | مدرب مان يونايتد يسعى لفك "عقدة" ملعب "أولد ترافورد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مان يونايتد يسعى لفك "عقدة" ملعب "أولد ترافورد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فك النحس الملازم لفريقه على أرضه منذ بداية الموسم الحالي، عندما يستضيف لايبزيغ الألماني في اختبار صعب غداً، على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. ومني مانشستر يونايتد بخسارتين مذلتين على أرضه هذا الموسم وكانتا في الدوري المحلي، الأولى أمام كريستال بالاس 1-3 في 19 سبتمبر الماضي، والثانية أمام توتنهام 1-6 مطلع الشهر الحالي ما أدخل النادي في أزمة كبيرة دفعت مدربه إلى الأسراع في إصلاح خط دفاعه المهزوز.

ونجح سولسكاير في إعادة الاطمئنان إلى أنصار النادي بفوزين ثمينين خارج القواعد على نيوكاسل 4-1 وباريس سان جرمان الفرنسي وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا 2-1 في الجولة الاولى من دور المجموعات للنسخة الحالية. لكن الشياطين الحمر عادوا للانتكاس مجددا بتعادل سلبي ضد تشلسي خلف الابواب الموصدة لملعب أولد ترافورد السبت، وفشلوا في تحقيق أول فوز لهم في الدوري على أرضهم هذا الموسم.

وهي المرة الاولى منذ موسم 1972-1973 التي يفشل فيها مانشستر يونايتد في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري على أرضه، ما جعله يتراجع الى المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط من خمس مباريات. وعلى الرغم من النتيجة المخيبة للآمال، كان المدرب متفائلاً بعد التعادل على أرضه السبت، وقال "حافظنا على شباكنا نظيفة وتعرضنا لبعض الضغط وأوقفنا سلسلة الهزائم على أرضنا".

وأضاف "كنا نرغب في الفوز، بالطبع تريد الفوز على الأرض، لكن أعتقد أننا قدمنا أداءً قوياً عندما تفكر في الأسبوع الذي مررنا به. لقد قضينا أسبوعاً جيداً جداً مع انتصارين وتعادل". وفي تناقض حاد مع مستواه السيئ على أرضه، كان يونايتد مثيراً للإعجاب حقاً خارج القواعد. كان فوزهم المثير في العاصمة باريس العاشر على التوالي خارج أرضهم، باستثناء المباريات التي خاضوها على الملاعب المحايدة في مسابقتي كأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، وهو رقم قياسي جديد للنادي.

وعزا سولسكاير أحد أسباب تراجع النتائج في أولد ترافورد إلى تغيير الروتين خلال فترة العزل الصحي وغياب الجماهير واحتفالياتهم وتشجيعاتهم. وقبل مواجهة تشلسي السبت في البريميرليغ، قام المدرب بتغيير الروتين الذي كان يتبعه الفريق قبل مبارياته البيتية في محاولة لتغيير نتائج فريقه على أرضه، حيث جمع اللاعبين في فندق في الليلة التي سبقت استضافة النادي اللندني. وعلى الرغم من تقلب نتائج مانشستر يونايتد، يعتقد مدافعه لوك شو أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح.

ويتعين على سولسكاير الحذر من الفريق الألماني الذي خلق المفاجأة الموسم الماضي ببلوغه نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخرج على يد باريس سان جرمان الوصيف. واعتمد سولسكاير على ثلاثة لاعبين في محور الدفاع خلال الفوز على باريس سان جرمان في الجولة الاولى بإشراكه أكسل توانزيبي ولوك شو والسويدي فيكتور فيكتور ليندلوف، مع آرون وان بيساكا والوافد الجديد البرازيلي أليكس تيليس في مركز الظهيرين.

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