شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة عن إلغاء الهبوط فى الدورى العام: كيف ننظم مسابقة فى 40 أسبوع؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، عن سبب رفض الجبلاية لإلغاء الهبوط فى الدورى العام أسوة بما حدث فى دورى القسم الثانى، وقال محمد على فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: الدورى الممتاز يختلف تماماً عن الدرجات الأدنى، وأى خلل فيه سيؤثر بشكل كبير، خاصة وأن فرق الدورى العام لديها ارتباطات أفريقية سواء مع الأندية أو المنتخبات، ولذلك يرتبط بجدول زمنى محدد.

أضاف: وإذا قررنا أن يكون عدد فرق الدورى 21 فريق بعد إلغاء الهبوط سنحتاج إلى 40 أسبوع كيف يمكن تنظيم هذا الأمر، والتجربة أثبتت أن دورى المجموعات فاشل وليس فى صالح الكرة المصرية.

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واصل: أى قرار يصدر من اللجنة الخماسية يدرس بعناية، وقرار إلغاء الهبوط ليس وليد الصدفة، ولكن تم دراسته مع أندية القسم الأول والثانى والثالث، وهذا فى ضوء اللوائح، وبعد هذه الدراسة وجدنا أن هناك 36 فريق فى القسم الثانى كل فريق يلعب 22 مباراة للتأهل وهو عدد مباريات غير كافى لمشاركة جميع اللاعبين.

استكمل: لو افترضنا أن أحد اللاعبين خد نسبة من العقد وتعرض لإصابة فى الرباط الصليبى، معنى ذلك أن موسمه انتهى، ومعنى ذلك أن الخبرات المكتسبة من الدورى قليلة جداً والمنافسة ليست على المستوى العالى، وبعد دراسة هذه الأمور وجدنا أن هناك حلين وهو أن يكون هناك 24 فريق وتم رفضه لأن الموسم كان سيمتد إلى 46 مباراة، وستكون الأمور صعبة جداً مادياً.

واختتم: واستمرار 12 فريق كان يعنى استمرار المساوئ الفنية، وبالانتقال إلى الدورى الممتاز وجدنا الأسابيع الأخيرة بدأ يظهر عدد كبير من الناشئين بعد كورونا، إذا لا توجد فرصة لدى المدربين لمنح فرصة للناشئين فى الدرجات الأدنى.