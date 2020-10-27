شكرا لقرائتكم المنتخب يختار فندق 2 فبراير لمقر إقامته بتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مسئولو منتخب مصر ، فندق 2 فبراير للإقامة في توجو استعدادا للمباراة المرتقبة بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن الفندق يبعد مسافة 25 دقيقة تقريبا عن ملعب مواجهة الفريقين في العاصمة التوجولية لومي.

وعقد الجهاز الفني لgمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية ..لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت إنتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون علي مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم 9 نوفمبر..

Advertisements

واختار الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى مجموعة من اللاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وينتظر الجهاز الفنى انتهاء ارتباط الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختاره بشكل رسمى للدخول فى المعسكر المغلق الذى يبدأ يوم 9 نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.

وتضم هذه القائمة: الحارسان مهدى سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش)، وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبى) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).