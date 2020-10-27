شكرا لقرائتكم بيراميدز يُجهز مؤتمرًا صحفيًا لتقديم أحمد فتحى أسوة برمضان وإكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهز مسئولو نادى بيراميدز لعقد مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا عقب انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز، من أجل تقديم صفقة أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلي، الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات.

ولم يُحدد مسئولو بيراميدز موعد المؤتمر الصحفى الذى سيتم تقديم أحمد فتحى لوسائل الإعلام خلاله، أسوة برمضان صبحى الذى تم التعاقد معه من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وشريف إكرامى الذى انتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

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الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008 -2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان الفريق الأحمر متعادلا بهدف، الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى، وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.