شكرا لقرائتكم الأشعة تؤكد غياب الونش عن الزمالك فى مواجهة الرجاء فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إصابة اللاعب بجزع فى أربطة الركبة، ليتأكد غياب اللاعب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، لاسيما وأن الأبيض فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وتعرض محمود الونش لإصابة قوية فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، إلا أنه عاد للمشاركة عقب الإصابة، ومن المقرر أن تم تحديد برنامج علاج للونش على أمل تأهيله للمرحلة المقبلة، ويصبح جاهزًا لنهائى أفريقيا حال تأهل الفارس الأبيض.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى على هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى، حيث تعرض اللاعب لإصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية على العضلة الخلفية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية على أن يبدأ اللاعب برنامج تأهيلى اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.

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فيما يسعى محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك فى أن يضع بصمته فى إسعاد جماهير الزمالك بالتأهل إلى نهائى دورى ابطال أفريقيا، ويأتى طموح الفتى الأسمر للزمالك بعدما نجح فى تقديم أداء مبهر بعد العودة من الإصابة عندما دفع به البرتغالى جايمى باتشيكو فى لقاء الإسماعيلى الذى شهد فوز الأبيض فى ختام لقاءات الدورى و تأمين وصافة المسابقة .

قدم شيكابالا أداء مميز مع فريقه بعد غياب طويل عن المشاركة، حيث شارك شيكابالا فى تشكيل الأبيض اليوم بعد غياب عن الفريق دام لمدة 53 يومًا، وتحديدًا منذ أخر مشاركة له مع الأبيض أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وتحديدًا يوم 3 من سبتمبر الماضى، وانتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، واكتفى الأباتشى فى المشاركة خلالها لمدة 4 دقائق فقط وإجمالاً شارك شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم فى 14 مباراة بواقع 6 مباريات فى الدورى و6 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المحلى، فيما أحرز 3 أهداف من بينهم هدفين فى البطولة الإفريقية خلال الدور التمهيدى للبطولة.

ومن المحتمل أن يضعه باتشيكو فى الحسابات لصناعةالفارق خاصة أنه نجم جماهيرى و يتعطش لإسعاد الجماهيرفى أن يبدأ اللقاء أو تجهيزه كورقة رابحة فى اللقاء