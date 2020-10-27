هل يكون شيكابالا مفتاح تأهل الزمالك إلى النهائى الأفريقى؟

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جدة - عمرو شويل يسعى محمود عبد الرازق " شيكابالا " نجم الزمالك فى أن يضع بصمته فى إسعاد جماهير الزمالك بالتأهل إلى نهائى دورى ابطال أفريقيا على حساب الرجاء البيضاوى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 1 نوفمبر المقبل فى إياب نصف نهائى افريقيا ليواجه الأهلى فى النهائى .
يأتى طموح الفتى الأسمر للزمالك بعدما نجح فى تقديم أداء مبهر بعد العودة من الإصابة عندما دفع به البرتغالى جايمى باتشيكو فى لقاء الإسماعيلى الذى شهد فوز الأبيض فى ختام لقاءات الدورى و تأمين وصافة المسابقة .
قدم شيكابالا أداء مميز مع فريقه بعد غياب طويل عن المشاركة، حيث شارك شيكابالا فى تشكيل الأبيض اليوم بعد غياب عن الفريق دام لمدة 53 يومًا، وتحديدًا منذ أخر مشاركة له مع الأبيض أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وتحديدًا يوم 3 من سبتمبر الماضى، وانتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، واكتفى الأباتشى فى المشاركة خلالها لمدة 4 دقائق فقط وإجمالاً شارك شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم فى 14 مباراة بواقع 6 مباريات فى الدورى و6 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المحلى، فيما أحرز 3 أهداف من بينهم هدفين فى البطولة الإفريقية خلال الدور التمهيدى للبطولة.
ومن المحتمل أن يضعه باتشيكو فى الحسابات لصناعةالفارق خاصة أنه نجم جماهيرى و يتعطش لإسعاد الجماهيرفى أن يبدأ اللقاء أو تجهيزه كورقة رابحة فى اللقاء
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