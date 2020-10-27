شكرا لقرائتكم 12 مليون جنيه دعم من وزارة الرياضة للاتحادات المشاركة بأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على صرف ما يقارب 12 مليون جنيه ، كجزء من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية الأولمبية للصرف على برامج وخطط اللاعبين المؤهلين أو الجارى تأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 .

وكان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع مع الاتحادات الرياضية مؤخرا بحضور مجلس ادارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية، لمناقشة جميع الأمور التى تتعلق بالاستعدادات الخاصة والتى تشمل المعسكرات الداخلية والخارجية والاشتراك فى البطولات الأفريقية والعالمية.

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أفضل النتائج فى جميع البطولات ورفع اسم مصر عاليا.

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فيما أبدى رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، "إعجابه باللاعبين الأوليمبيين في جميع أنحاء العالم" نظرا لسلوكهم خلال جائحة كورونا وتوجّه لهم بالشكر على "الرسائل الملهمة" التي أطلقوها خلال الأشهر الأخيرة للمساهمة في أن يتخطى المجتمع الأزمة الصحية الناجمة عن الوباء، وقال باخ أمام رابطة الأوليمبيين العالمية، التي تضم 13 ألفا و500 من المشاركين في الألعاب "في هذه الأوقات الصعبة نحن بحاجة إلى قيمنا المشتركة التي تتمثل في التميز والصداقة والاحترام والتضامن".

وأضاف "كلاعبين أوليمبيين أنتم تجسدون هذه القيم بأفضل طريقة ممكنة. وهذا يمنحني الفرصة للتعبير عن إعجابي بالطريقة التي تعامل بها لاعبو الأوليمبياد في جميع أنحاء العالم مع تلك الأزمة".

يذكر أن أزمة وباء كورونا تسببت في تأجيل أوليمبياد طوكيو حتى يوليولعام 2021 بعد أن كان مقررا إقامتها العام الجاري.

واجتمعت رابطة الأوليمبيين عن بعد جددت الثقة في رئيسها، الفرنسي جويل بوزو الحائز على الميدالية البرونزية في الخماسي الحديث في أوليمبياد لوس أنجليس عام 1984، ومددت فترة رئاسته لها.