شكرا لقرائتكم سعفان الصغير يرحب بعودة محمد صبحى للإسماعيلى بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى بعودة محمد صبحى حارس الدراويش السابق إلى القلعة الصفراء فى الفترة المقبلة، وقال سعفان فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على أون سبورت إف إم: رأى من رأى محمد صلاح أبو جريشة، محمد صبحى ابن النادى وكابتن النادى، والمشكلة إدارة بين صبحى والإدارة وليست مشكلة فنية إطلاقاً، بسبب المستحقات لأنه حصل اختلاف فى وجهات النظر فى وقت سابق ولم تحل المشكلة، ولكن صبحى حارس مرمى موهوب وأتمنى أن يكون هناك جلسة بينه وبين ابراهيم عثمان.

أضاف: الأزمة ليست حارس مرمى كبير أو صغير ، ولكن كل حظوظنا بعد كورونا لم تكن موفقة اللاعبين لم يكونوا فى مستواهم وأتمنى أن نستكمل مشوارنا فى البطولة العربية لمصالحة الجماهير، النادى كمنظومة لم يكن موفقاً بشكل عام.

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فى سياق متصل، تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المُعار لنادى الجونة عرضاً من نادى الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، وعلم "الخليج 365" أن مسئولاً فى إدارة الدراويش تحدث مع اللاعب خلال الأيام الماضية وعرض عليه ارتداء قميص الدراويش فى الموسم المقبل غير أن اللاعب لم يحسم موقفه، خاصة أن أمامه عروضا أخرى من خارج وداخل مصر، كما أنه ينتظر موقف الأهلى النهائى من العودة له أم لا.

وقدم أحمد ياسر ريان موسماً رائعاً مع الجونة وظهر بشكل جيد للغاية جعله أحد أبرز هدافى الدورى وجعل كثيرون يُطالبون إدارة الأهلى بإعادة اللاعب فى الموسم المقبل ومازال مسئولو القلعة الحمراء يتاحثون فى موقف أحمد ياسر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.