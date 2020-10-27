شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: الزمالك سيتوج بأفريقيا.. وعمره ما كان طموحه المركز الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن المركز الثانى فى بطولة الدورى العام، لم يكن أبداً طموح الفريق الأبيض وقال أبو العلا فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: كان توقعى أن الزمالك إذا فاز بمبارياته المتبقية سيحسم المركز الثانى دون انتظار نتائج الآخرين، وهذا ما حدث الزمالك كسب الاسماعيلى وحسم الوصافة قبل مباراة بيراميدز.

أضاف: الزمالك عمره ما كان طموحه المركز الثانى ولكن عدم الاستقرار الفنى تسبب فى هذا الأمر، الزمالك كان مضطر للاستمرار فى القتال على هذا المركز بعدما وضع فيه، بسبب خسارة الكثير من النقاط، لكن المركز الثانى مش طموح الزمالك خالص.

واصل: كنت أتمنى تتويج بيراميدز بالكونفدرالية لأنه يلعب بإسم مصر، ولكن لم يحدث نصيب هو فريق قوى ومنافس كبير، وتوقعى لحسم الزمالك للوصافة جاء أيضاً بناء على قوة المباريات المتبقية لبيراميدز مع الأهلى والمقاولون، والجميع انتقدنى على تصريحاتى ولكن اعتادنا على هذا الأمر.

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استكمل: وجهة نظرى تحققت على الطبيعة وتوقعى حصل بالفعل، وهذه طبيعة الكرة، وتحملت نتيجة وجهة نظرى إلى النهاية، كزملكاوى أتمنى أن يفوز الزمالك بدورى أبطال أفريقيا وفنياً الزمالك هو أقوى فريق بين الفرق الأربعة التى تأهلت لنصف النهائى.

استأنف: ولكن فكرة أن النهائى مباراة واحدة هذا يصعب المهمة جداً، الزمالك لديه لاعبين مميزين أكثر من باقى الفرق على المستوى الفردى.

وعن انضمامه إلى الجهاز الفنى لنادى مصر قال أبو العلا: كان نفسى أخد الخطوة دى من زمان والنجيلة وحشتنى، وأتمنى أن تكون بداية خير، أحتاج للكثير من المعرفة لأحدد طموحى فى الفترة المقبلة وأبحث عن التعلم والاستفادة قدر الإمكان وهذه خطوة بعد سنة أو سنتين أقيمها وأحدد مصيري.