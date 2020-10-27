فيفا لمصراوي: مصير كأس العالم للأندية معلق.. ما زلنا في مرحلة المناقشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما تردد عن تحديد موعد لإقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال شهر يناير المقبل.

الخليج 365 تواصل مع قسم الإعلام في فيفا، والذي نفى بشكل قاطع التوصل لاتفاق حول موعد البطولة، لافتًا إلى أن موعد إقامة المسابقة أو أي قرار آخر تجاهها ما زال قيد المتابعة.

وقال المكتب الإعلامي: "لا نمتلك حاليًا أي تأكيدات بشأن موعد إقامة كأس العالم للأندية، كما سبق وأن صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي من قبل".

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وأضاف: "ما زلنا في مرحلة مراقبة الموقف ودراسته عن قرب من كافة النواحي مع المسؤولين قبل إتخاذ القرار الرسمي".

وسبق لإنفانتينو أن صرح خلال كونجرس فيفا رقم 70 خلال سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن كافة الاحتمالات بشأن مستقبل مونديال الأندية واردة، من حيث التأجيل أو إقامتها في موعدها.

وقال رئيس فيفا: "ما زلنا ندرس الموقف، هناك بعض الاتحادات القارية التي لم تنته من بطولات الأندية بها، ولذلك فربما يتم تأجيل المسابقة لموعد لاحق في مطلع 2021، ونأمل أن تقام البطولة".