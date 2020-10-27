6 وجوة جديدة في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

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وظهر في القائمة المبدئية لمنتخب مصر 6 وجوة جديدة تنضم لأول مرة وهم ثلاثي فريق بيراميدز محمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد توفيق، الذين خسروا نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وساهموا في حصول الفريق على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد صراع شرس مع الزمالك والذي حسمه بعد الفوز في أخر لقاء له أمام الإسماعيلي.

وتواجد أيضا في قائمة المنتخب المبدئية محمد محمد شريف، لاعب الأهلي المعار إلى فريق إنبي، وطاهر محمد طاهر المنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من المقاولون العرب، بالإضافة لأكرم توفيق لاعب الأهلي المعار لفريق الجونة.

وجاء اختيار محمد شريف للتواجد في القائمة الأولية لمنتخب مصر بعدما وصل لوصافة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفًا خلف عبد الله السعيد المتصدر برصيد 17 هدفًا ، وانضم ايضا طاهر محمد طاهر، بعد مساهمته مع فريق المقاولون العرب في احتلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المؤهل للكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.