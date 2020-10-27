مصدر في وادي دجلة: طلبنا من الأهلي التعاقد مع جيرالدو.. واللاعب رفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

طلب نادي وادي دجلة من مسؤولي النادي الأهلي، الحصول على خدمات اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا، لكن الأخير رفض العرض وتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل وادي دجلة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة النادي طلبت التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجولي جيرالدو لتدعيم صفوف الفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري.

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن إدارة الأهلي جلست مع اللاعب الأنجولي لاخباره بطلب نادي وادي دجلة التعاقد معه، ليعلن عن رفضه لهذا العرض.

وأضاف، أن اللاعب متمسك بالبقاء مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل إلى نادي وادي دجلة، ليغلق الباب أمام رحيله في هذه الفترة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب جيرالدو في شهر ديسمبر عام 2018 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، وخاض 32 مباراة حتى في الوري وسجل 4 أهداف وصنع 7 لزملائه.