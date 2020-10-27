ضم رمضان صبحي.. البدري يعلن "القائمة المبدئية" للمنتخب استعدادًا لتوجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

اختار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر المفتوح في الثالث من نوفمبر المقبل بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات دوري we المصري، على أن ينضم لاعبو الأهلي والزمالك بعد انتهاء مهمتهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما سينضم خماسي المحترفين في التاسع من نوفمبر.

من جانبه، قال محمد بركات مدير المنتخب: "إن الجهاز الفني اتخذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة لسد احتياجاته في جميع المراكز مضيفا علي حرص الجهاز الفني بإستدعاء كل العناصر المرشحة في دائرة اختياراته لمحاولة الحفاظ علي جاهزيتهم خلال تدريبات المعسكر المفتوح بعد انتهاء الموسم وذلك تفاديا لحدوث اَي أمور طارئة بوجود إصابات لاقدر الله لاسميا وأن هناك مباريات مازالت متبقية للاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين."