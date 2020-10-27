اتحاد جدة: شراء عقد حجازي "في علم الغيب".. ولا نمانع ضم كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، إن شراء عقد المدافع المصري أحمد حجازي "في علم الغيب"، مضيفًا أن النادي ليس لديه مانع من ضم محمود عبد المنعم "كهربا لاعب الأهلي مستقبلًا.

وانضم حجازي إلى صفوف اتحاد جدة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في الدوري السعودي، على سبيل الإعارة قادمًا من ويست بورميتش ألبيون الإنجليزي.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال صادق: "التعاقد مع حجازي مكسب كبير للنادي، هو لاعب يمتلك المواصفات الدفاعية التي نبحث عنها، نعلم مسيرته جيدًا ونتمنى أن يقدم مستوى يليق به وبنادي الاتحاد في الموسم الحالي".

وأضاف:"حجازي أجرى مسحة كورونا في إنجلترا، ومن المتوقع وصوله خلال الساعات القليلة القادمة، وجاهزيته الفنية ستحدد موعد مشاركته مع الفريق بالدوري السعودي للمحترفين".

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وعن شراء عقد المدافع المصري، قال: "الحديث عن شراء العقد سابق لأوانه (الأمر في علم الغيب) ويتوقف على عدة عوامل ومعايير."

وبسؤاله عن تفكير اتحاد جدة في التعاقد مع محمود كهربا لاعب الأهلي، أجاب: "كهربا من أفضل اللاعبين الذين انضموا للاتحاد في السنوات الماضية وكان محل ثقة كبير من جانبنا، لكن لدينا مشكلة في خط الدفاع لذلك كنا نرغب في التعاقد مع لاعب قوي في الخط الخلفي."

وواصل: "كهربا إضافة كبيرة لأي نادٍ، ولا يوجد مانع من ضمه مستقبلا، فهو لاعب محترف بمعني الكلمة، وطوال فترة وجوده في النادي لم يكن هناك أي خلاف معه مطلقا".

وعن الأنباء التي ترددت بشأن اهتمام النادي بضم اليو ديانج لاعب الأهلي، قال: "أي مفاوضات مستقبلية لا يجب الحديث عنها في الوقت الحالي، ولكن اللاعبين المصريين لديهم القدرة على التأقلم في الدوري السعودي بسبب قرب نمط الحياة في البلدين."