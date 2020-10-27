تقاير: الرجاء يُجهز 3 لاعبين شباب للاستعانه بهم في حال عدم اكتمال قائمته لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، قرر الاستعانة بثلاثة لاعبين من فريق الشباب حال عدم اكتمال قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الرجاء المغربي ضيفا على الزمالك، مساء الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأبيض في مواجهة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن فريق الرجاء سيخضع لمسحة طبية ، على ضوئها سيتحدد من اللاعبين الذين سيكونون ضمن البعثة المسافرة إلى القاهرة، يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن الاتحاد الأفريقي كان قد سمح لفريق الرجاء بإضافة 3 لاعبين جدد في القائمة حال عدم اكتمال العدد المقرر للتواجد في المباراة وهو 20 لاعب.

وأشارت إلى أن مدرب الرجاء جمال السلامي قرر أن يلحق 3 لاعبين للفريق الذي يستعد للمواجهة وهم منعم البكاري ومحمد نعيم وسوكحان، كما استعان السلامي بزكرياء الهبطي الذي كان موجودا في القائمة الإفريقية.