بالأرقام.. عامان لبيراميدز.. 2 مليار جنيه لم تشفع للحصول على أي بطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

نهاية مأساوية تعرض لها نادي بيراميدز في الأمتار الأخيرة من موسم الثاني بعد تحوله من "الأسيوطي" إلى النادي الجديد بفقد الفرصة في التأهل لدوري أبطال أفريقيا وفقد الفرصة في الفوز ببطولتين ليخرج خالي الوفاض للموسم الثاني على الرغم من الإنفاق الذي لا يصدق في موسمين.

وأجهض الزمالك على فرص بيراميدز في الوصول للمركز الثاني بعدما فاز على الإسماعيلي 3-1 ليضمن الفريق الأبيض مقعداً في دوري الأبطال .

"الأسيوطي سابقا" اتمم هذا العام بدون صفقاته (للموسم القادم) إنفاق ما يفوق عن 2 مليار جنيه وربع المليار جنيه مصري في موسمين مكتفياً بالوصول إلى نهائي الكونفيدرالية وكأس مصر الماضي وتحقيق المركز الثالث مرتين.

جاءت بداية بيراميدز في السوق المصري جنونية من حيث الإنفاق حيث وصل ما تم صرفه الموسم الماضي فقط ما يقرب من المليار و300 مليون جنيه (لا تشمل مصاريف استقدام الحكام الأجانب، أو قناة بيراميدز ، أو رواتب العاملين فى نادي بيراميدز واستئجار ملعب الدفاع الجوي) فيما قل الإنفاق الموسم الحالي بعد بيع تركي آل الشيخ النادي لمالكه الحالي الإماراتي سالم الشامسي إلي أقل من النصف.

التكلفة سيتم حسابها على 3 أجزاء:

اللاعبين (محليين + أجانب)

*المكافآت التي تم صرفها *الأجهزة الفنية

صفقات محلية

تعاقد بيراميدز خلال الموسيمن السابقين مع 23 لاعباً محلياً بقيمة (500 مليون جنيه)

موسم 2018-2019

1- 3 لاعبين من الزمالك بتكلفة 120 مليون جنيه وهم الحارس أحمد الشناوي (60 مليون جنيه)، علي جبر (45 ميون جنيه) بجانب أحمد توفيق (15 مليون جنيه).

2- تعاقد مع ثلاثي فريق سموحة بتكلفة 88 مليون جنيه وهم الحارس المهدي سليمان (25 مليون جنيه)، عبد الله بكري (45 مليون جنيه) ورجب بكار (18 مليون جنيه).

3- تعاقدت إدارة النادي مع محمد مجدي قفشة من صفوف إنبي مقابل 28 مليون جنيه.

4- تعاقد بيراميدز مع محمد حمدي الظهير الأيسر للمصري مقابل 27 مليون جنيه بالإضافة إلى المدافع أحمد أيمن منصور مقابل 12.5 مليون جنيه .

5- استقدم النادي كل من محمد فتحي نجم وسط الإسماعيلي مقابل 30 مليون جنيه .

6- تعاقد بيراميدز مع محمد فاروق نجم نادي المقاولون العرب مقابل 18 مليون جنيه.

7- تعاقد بيراميدز مع ناصر منسي مهاجم الداخلية والمنتخب الأوليمبي بقيمة مالية وصلت إلى 18 مليون جنيه.

8- التعاقد مع أحمد خالد ظهير أيسر طنطا مقابل 6.5 مليون جنيه قبل أن يتخلي عنه للمصري.

9- التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب أهلي جدة السابق بقيمة مالية وصلت إلى 36 مليون جنيه مصري.

10- تعاقد بيراميدز مع عمر جابر من نادي لوس أنجلوس الأمريكى مقابل36 مليون جنيه .

موسم 2019 -2020

1- دودو الجباس مهاجم ليس يقيمة 5 مليون جنيه.

2-محمد عطوة مدافع الرائد السعودي بقيمة 3 مليون جنيه.

3- محمود حمادة لاعب وسط المقاصة وسط مصر المقاصة 4 مليون جنيه.

4- طارق طه 15 مليون جنيه.

5- اسلام عيسي 35 مليون جنيه.

6- إبراهيم حسن 16 مليون جنيه.

7- أحمد علي انتقال حر.

8- أحمد حمودي انتقال حر.

أجانب

تعاقد بيراميدز مع 17 لاعباً محترفاً احتل منهم المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أغلي صفقات الجانب في تاريخ الدوري بقيمة (800 مليون جنيه)

موسم 2018-2019

1- كينو اللاعب البرازيلي انضم إلى صفوف بيراميدز بقيمة مالية وصلت إلى 8.60 مليون يورو. (أغلي لاعب محترف في الدوري)

2- رودريجينيو المنضم إلى صفوف بيراميدز بقيمة مالية وصلت إلى وصلت إلى 5.10 مليون يورو. (ثالث أغلي لاعب محترف في تاريخ الدوري)

3- ريبمار المهاجم الشاب صاحب الـ21 عامًا، الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بقيمة المالية لريبمار بلغت 4 مليون يورو.

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4-استقدمت إدارة نادي بيراميدز آرثر الظهير الأيسر لفريق شابيكوينسي بقيمة مالية وصلت إلى 2.20 مليون يورو.

5- داني شاهين انضم اللاعب إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر قادمًا من فريق رودا ياي سي الهولندي ، صحيفة أف سي أبديت، كشفت عن الراتب السنوي الذي سيتقاضاه شاهين مقابل انضمامه إلى بيراميدز والمقدر بقيمة 3 مليون يورو سنويًا (مايعادل 3.5 مليون دولار).

6- عمر الميداني قلب دفاع المنتخب السوري، الذي انضم إلى صفوف بيراميدز من فريق حتا الإماراتي في صفقة انتقال حر.

7- كارلوس ادواردو البرازيلي، الذي دعم صفوف بيراميدز بعدما دفعت الأخيرة ما يقرب من 2.50 مليون يورو للحصول على خدماته.

8- أزوبيكي أوكيتشوكو، اللاعب النيجيري القادم من صفوف مالاتيا سبور التركي بقيمة مالية وصلت إلى 1.50 مليون يورو.

9- ايريك تراوري اللاعب البوركينابي الذي إلى صفوف بيراميدز من صفوف مصر للمقاصة بقيمة مالية وصلت إلى 2.65 مليون يورو.

10- جون سيفوينتس اللاعب الإكوادوري القادم من نادي أونيفرسيداد كاتوليكا بقيمة مالية وصلت إلى 4.35 مليون يورو.

11- عمر خربين انضم إلى صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

12- كريستيان بينافينتي انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من شارلروا البلجيكي بقيمة مالية وصلت إلى 6 مليون يورو. (ثاني أغلي لاعب محترف في الدوري)

13- حامد حمدان انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من نادي غزة الرياضي.

موسم 2019 -2020

1- جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة مقابل 950 ألف يورو.

2- لومالا عبده الأوغندي مقابل 100 ألف يورو.

3- التونسي عمر لعيوني قادما من نادي بودو جليمت النرويجي مقابل 650 ألف يورو.

4- ويلفريد كانون الإيفواري مقابل 1.4 مليون يورو.

(القيمة المالية مصدرها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصائيات اللاعبين والقيم التسويقية الخاصة بهم)

350 مليون جنيه اجمالي المكافآت

يملك بيراميدز لائحة مكافآت خيالية تضعه بدون منافس على قمة فرق مصر في هذه النقطة حيث وصلت مكافأة الفوز على الأهلي الموسم الماضي لمليون جنيه بحسب تصريحات أحمد أيمن منصور لاعب الفريق عقب المباراة .

وقرر حسام البدري مدير فريق العمل السابق بنادي بيراميدز منح مكافآة قدرها 170 ألف جنيه للاعبي الفريق بعد فوزه على المقاولون العرب في سبتمبر 2018 وتصدره لجدول الترتيب البطولة "مؤقتا" .

وجاءت المكافآة التى قررها البدري عقب مواجهة المقاولون العرب ثاني أعلي مكافأة "معلنة" للفريق المتصدر للبدري عقب منح 10 ألف دولار (180 ألف جنيه تقريبا) بعد الإنتصار الصعب على إنبي فى افتتاح مبارياته فى الدوري الموسم الماضي.

وحصل بيراميدز الموسم السابق على مكافئة تعادل أيضاً وصلت إلى 10 ألاف جنيه بعد التعادل مع سموحة حتى المباراة الودية التي جمعته بفريق الأفريقي التونسي في السابع من سبتمبر 2018 تم صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز هدف دون رد.

وصرفت المكافآت للجهاز الفني كاملًا واللاعبين المشاركين في المباراة إلى جانب قائمة الفريق كاملة بالتساوي.

وفاز بيراميدز خلال موسمين 52 مباراة في كل البطولات وفي حالة اعتبار أن متوسط حصول الفرد على مكافأة مالية قدرها 135 ألف جنيه، مع احتساب متوسط عدد الأفراد 50 فرد، فإن إجمالي المكافآت يصل إلي 350 مليون جنيه.

الأجهزة الفنية 277 مليون جنيه

تعاقب على الفريق الذي ينشط في الدوري المصري 6 أجهزة فنية حتى الآن ، فكانت المهمة الأولى تحت قيادة البرازيلي ألبرتو فالنتيم الذي لم يستمر في الإدارة الفنية للفريق ورحل عقب مباراة الجولة الثالثة في الدوري.

بيراميدز تعاقد بعدها مع الأرجنتيني ريكاردو لافولبي الذي كان يعمل مستشارًا فنيًا للفريق، وقاد بيراميدز في 6 جولات حتى الخسارة أمام الإسماعيلي، ثم يتم تعيين حسام حسن ليصبح ثالث مدير فني للفريق خلال موسم واحد.

وبحسب مصدر ليلا كورة فإن فالنتيم وجهازه كانوا يحصلوا على 200 ألف دولار شهريًا(3 مليون و600 ألف جنيه) وعند فسخ عقدهم بالتراضي تم الاتفاق على حصولهم على سنتين من راتبهم (86 مليون جنيه تقريبا).

أما بالنسبة للأرجنتيني لافولبي ففور توليه منصب الإدارة الفنية للفريق حصل على 250 ألف دولار شهريًا (4 ملايين ونصف جنيه مصري) وعند رحيله تم الاتفاق على حصوله على راتبه لمدة سنة (54 مليون جنيه مصري).

أمام حسام حسن المدرب المصري الوحيد الذي تولي تدريب بيراميدز فتعاقد معه الزمالك في نهاية أكتوبر 2018 لمدة 8 أشهر مقابل مليون جنيه في الشهر قبل اقالته بعد شهرين ليحصل العميد على راتبه حتى نهاية الموسم ويبلغ (8 ملايين جنيه).

الأرجنيتني رامون دياز جاء خلف حسام حسن ليصبح المدرب الأغلى في تاريخ الدوري المصري بعدما تعاقد معه بيراميدز 7 ملايين دولار بحسب تصريحات مالك بيراميدز السابق ليصل إجمالي ما تقاضاه إلي (127 مليون جنيه).

الفرنسي سباستيان ديسابر تولي تدريب بيراميدز في بداية الموسم الحالي مقابل 60 ألف يورو شهريا ليرحل بعد 6 أشهر عمل بعدما ما تقاضى 360 ألف يورو نحو 7 ملايين جنيه تقريباً.

فيما لم يعلن حتى الأن راتب المدير الفني الكراوتي أنتي تشاتشيتش الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم.