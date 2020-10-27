مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر اليوم 27/10/2020

يقدم موقع موقع أنفو سبورت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وأبها abha vs al hilal اليوم بتاريخ 22-10-2020 ، في الجولة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين ، التي تقام على ارضية ملعب الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة 15:50 مساءا بتوقيت السعودية والساعة 14:50 مساءا بتوقيت مصر.

ستواجه أبها ضد الهلال يوم الخميس 22 أكتوبر في تمام الساعة 07:40 بتوقيت بيرو (12:40 بتوقيت جرينتش) في الموعد الثاني للدوري السعودي للمحترفين. تم استدعاء البيروفي أندريه كاريلو ويأمل أن

يكون ضمن قائمة 11 لاعباً مبتدئاً يبحثون عن الفوز في حالة الزيارة.

كما هو معروف يداع مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وأبها عبر قنوات الرياضية السعوديةقدم الهلال ظهوره الأول بشكل رائع في هذه المباراة بفوزه 1-0 على العين. تمت مواجهة هذه المباراة في 16 أكتوبر حيث لم يتمكن البيروفي أندريه كاريلو من التواجد مع المنتخب البيروفي في المباريات التأهيلية . ومع ذلك ، تعافى فريق الزعيم من إيجابيات

فيروس كورونا وتمكنوا من الحصول على بريق لقبهم الأخير في أول ظهور رائع لهم.

ومع ذلك ، ليس كل شيء موجودًا منذ أن تعرض الآن لهجوم أندريه كاريلو ، الذي يعد أحد أفضل الهدافين في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد هبوطه ثلاث مرات في أول يومين.

من جانبه ، لم يكن لأبها ظهور رائع بعد خسارته 1-0 أمام الشباب ويأمل في فرض مسقط رأسه على حامل اللقب في هذا الموعد الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.