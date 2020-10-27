الشرقية ينجح فى خطف نجم سمنود موسمين

نجح نادى الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت فى حسم صفقة من العيار الثقيل بضم اللاعب مهران مجاهد المهاجم القناص وهداف فريق سمنود برصيد ١٢ هدفًا.

جاء ذلك بعد أن فسخ اللاعب عقده بالتراضى، بعدما قام بتسديد الشرط الجزائى من

جيبه الخاص لرغبته فى التواجد مع فريقه القديم الذى بدأ مشوار التألق والنجومية منه قبل انتقاله للنادي الأهلى وانضمامه لمنتخب مصر للناشئين ثم انتقاله لنبروة مع مدربه فى الأهلى ياسر رضوان.

وبعدها لعب مهران مجاهد لأكثر من نادى فى القسم الثانى وأخيرًا سمنود ومنها للشرقية التى يأمل فى أن يساهم مع زملاءه فى العودة بة للقسم الثانى ثم الصعود للدورى الممتاز.

يذكر أن مهران المشهور بالدبابة البشرية وقع عقدًا لمدة موسمين ويعتبر إضافة قوية للفريق وصفقة ناجحة؛ لأنه يجيد إحراز الأهداف.