بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم لكم موقع ميركاتو داي بث مباشر مباراة "الهلال وأبها" في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 27-10-2020 ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (مؤجلة من يوم: 15-3-2020).

تنقل مباراة "الهلال وأبها" على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق "عبد الله الحربي".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

تأهل "الهلال" إلى نصف النهائي على حساب فريق

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"الاتفاق" بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم 16 يناير 2020 على استاد جامعة الملك سعود.

وسيسعى "الهلال" إلى الصعود للمباراة النهائية لأول مرة منذ موسم 2016/2017 والذي حقق فيه اللقب على حساب "أهلي جدة".

بينما تأهل "أبها" إلى هذا الدور بعد إقصاءه لفريق "الفتح"

بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت يوم 18 يناير 2020 على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وسيتطلع "أبها" إلى تحقيق المفاجأة الثانية بإقصاء الهلال كما أقصى حامل اللقب "التعاون" من دور 16، وذلك من أجل الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.