اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان يتواصل مع زيدان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي، تواصل مع زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الإسباني، لمعرفة موقفه ومستقبله مع ريال مدريد، وإمكانية رحيله عن

الملكي.

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، بأن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان قاموا بالاتصال بـ زيدان في الفترة الماضية، للاستفسار حول إمكانية تدريبه للفريق الباريسي.

ويعيش زيدان أيامًا صعبة مع الملكي، بعدما تعرض الميرنجي لهزيمتين ضد قادش وشاختار دونيتسك في بطولتي ودوري أبطال أوروبا.

وكانت تزعم التقارير إلى أنه مستقبل زيدان مع الملكي على المحك، وسيتم إقالته في حال خسارته أمام في الكلاسيكو الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتواصل مع زيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا