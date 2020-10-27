باريس سان جيرمان يتواصل مع زيدان

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي، تواصل مع زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لمعرفة موقفه ومستقبله مع ريال مدريد، وإمكانية رحيله عنالملكي.
كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، بأن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان قاموا بالاتصال بـ زيدان في الفترة الماضية، للاستفسار حول إمكانية تدريبه للفريق الباريسي.
ويعيش زيدان أيامًا صعبة مع الملكي، بعدما تعرض الميرنجي لهزيمتين ضد قادش وشاختار دونيتسك في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وكانت تزعم التقارير إلى أنه مستقبل زيدان مع الملكي على المحك، وسيتم إقالته في حال خسارته أمام برشلونة في الكلاسيكو الماضي.
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