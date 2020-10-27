خربين يقود تشكيل الهلال أمام أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره فريق أبها وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. خادم الحرمين الشريفين. يبدأ الرومانى رزافان لوسيسكو المدير الفني للهلال المباراة بالتشكيل الآتى: الآتى: عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، محمد سالم سباستيان جيوفينكو، عمر خربين.

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