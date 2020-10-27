خربين يقود تشكيل الهلال أمام أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره فريق أبها وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأسخادم الحرمين الشريفين.
يبدأ الرومانى رزافان لوسيسكو المدير الفني للهلال المباراة بالتشكيلالآتى:
عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، محمد سالم سباستيان جيوفينكو، عمر خربين.
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