تقام مباراة الأهلي والنصر اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين السعودي والتي تقام على ملعب الملك عبدالله.
ووصل فريق النصر إلى دور نصف النهائي، بعدما تغلب على حساب العدالة بهدف دون رد في ربع النهائي، وهو الانتصار الذي جاء بعد تخطي ضمك برباعية مقابل هدفين في دور الـ 16.
وفي دور الـ 16 تغلب الأهلي على الفيحاء بصعوبة، بهدف نظيف بعدما أهدر روني فرنانديز التعادل لصالح الفيحاء، وثم تخطيعقبة صعبة أيضًا في ربع النهائي، بفوزه على الوحدة 2/1 في لقاء مثير شهد خروج 10 بطاقات صفراء، ليصل إلى مواجهة النصر في نصف النهائي.
موعد مباراة الأهلي والنصر اليوم والقنوات الناقلة
تقام مباراة الأهلي والنصر اليوم الثلاثاء، في تمام 8:30 بتوقيت السعودية والأردن، و7:30 بتوقيت مصر، وتبث المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1 ويعلق عليها فهد العتيبي.
يُذكر أن اللقاء يأتي بعد أقل من شهر على مواجهة الأهلي والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي فاز بها النصر بهدفين دون رد، ليكون الأهلي على موعد للانتقام في الكأس السعودي.
مشاهدة مباراة الأهلي والنصر اليوم بث مباشر
مدينة الملك عبدالله الرياضية20:30 بتوقيت مكة المكرمة
لا يوجد أحداث مباشرة الآن.. قم بتحديث الصفحة عند بداية المباراة لتحصل على البث المباشر
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مباراة الأهلي والنصر اليوم في كأس خادم الحرمين السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.