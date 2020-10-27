حقيقة مفاوضات الاتحاد السعودي مع آليو ديانج

رد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، على الأنباء التي ترددت أخيرًا حول رغبة النادي في الحصول على خدمات اليو ديانج، لاعب الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال صادق في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر للرد على إمكان ضم لاعبين من الدوري المصري بعدما ترددت

أنباء عن التفاوض مع آليو ديانج: "أي مفاوضات مستقبلية لا يجب التحدث عنها، ولكن اللاعبين المصريين قادرون على التأقلم في الدوري السعودي وهم أقرب لنمط الحياة في المملكة العربية السعودية ، واللاعب المصري يتأقلم على كل الظروف، ولا يشعرون بالغربة، ولن نتردد في أي وقت في التعاقد مع لاعبين مميزين".

وحول إمكان استعادة كهربا علق قائلًا: "كهربا إضافة كبيرة لأي نادٍ، لكن المرحلة الحالية لم نكن لدينا اهتمام بضم لاعب في مركز الجناح، والأولوية بالنسبة لنا كان في تدعيم خط الدفاع".

واختتم: "لا يوجد مانع من ضم كهربا مستقبلًا، فهو قدم مستويات رائعة معنا، وهو لاعب محترف بمعنى الكلمة، وطوال فترة وجوده في النادي لم يكن هناك أي خلاف معه مطلقًا".