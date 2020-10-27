القائد العام لشرطة أبو ظبي يهنئ الصحفي المصري إسلام جمال

التقى الصحفي المصري إسلام جمال الدين بمعالي اللواء محمد خلفانالرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، وذلك خلال ورشة العمل التي تقام حاليًا استعداداً لاستضافة حلبة مرسى ياس جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل .
ومن المقرر أن تنظم فعاليات النسخة 12 من الحدث العالمي، في 13 ديسمبر، بدون جمهور،نظرًا للظروف العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا .
وحرص اللواء محمد خلفان الرميثي على توجيه تهنئة إلى إسلام جمال بعد انضمام الأخير إلى الفريق الإعلامي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم .
وقال إسلام جمال في تصريحات تلفزيونية: "لقد تفاجأت بمصافحة معالي اللواء محمد خلفانالرميثي وقام بتهنئتي بالانضمام إلى الاتحاد الآسيوي".
أضاف "بالطبع أنا سعيد جدًا بهذه اللفتة الرائعة، لقد كان الأمر مفاجئ بالنسبة لي، في حقيقة الأمر أنا تشرفت كثيراً بمقابلة معالي اللواء محمد خلفانالرميثي، وهو بالطبع مثل أعلى يحتذى به".
الجدير بالذكر أن إسلام جمال صاحب الـ 34 عامًا قد انضم إلى اللجنة الإعلامية للاتحاد الآسيوي خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليُصبح بذلك أول مصري يعمل داخل اروقة الاتحاد الآسيوي.
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