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القائد العام لشرطة أبو ظبي يهنئ الصحفي المصري إسلام جمال

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التقى الصحفي المصري إسلام جمال الدين بمعالي اللواء محمد خلفان

الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، وذلك خلال ورشة العمل التي تقام حاليًا استعداداً لاستضافة حلبة مرسى ياس جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل .

ومن المقرر أن تنظم فعاليات النسخة 12 من الحدث العالمي، في 13 ديسمبر، بدون جمهور،

نظرًا للظروف العالمية المرتبطة بجائحة فيروس .

وحرص اللواء محمد خلفان الرميثي على توجيه تهنئة إلى إسلام جمال بعد انضمام الأخير إلى الفريق الإعلامي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

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وقال إسلام جمال في تصريحات تلفزيونية: "لقد تفاجأت بمصافحة معالي اللواء محمد خلفان

الرميثي وقام بتهنئتي بالانضمام إلى الاتحاد الآسيوي".

أضاف "بالطبع أنا سعيد جدًا بهذه اللفتة الرائعة، لقد كان الأمر مفاجئ بالنسبة لي، في حقيقة الأمر أنا تشرفت كثيراً بمقابلة معالي اللواء محمد خلفان

الرميثي، وهو بالطبع مثل أعلى يحتذى به".

الجدير بالذكر أن إسلام جمال صاحب الـ 34 عامًا قد انضم إلى اللجنة الإعلامية للاتحاد الآسيوي خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليُصبح بذلك أول مصري يعمل داخل اروقة الاتحاد الآسيوي.

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