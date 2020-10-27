الاتحاد السعودي يوضح حقيقة التفاوض لضم كهربا

كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن موقفه من التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن خطة دعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وقال صادق في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كهربا من أفضل اللاعبين الذين انضموا للاتحاد في السنوات الماضية وكان محل ثقة كبير من جانبنا،

لدينا المشكلة في خط الدفاع، لذلك كنا نريد ضم لاعب قوي في الخط الخلفي".

وأضاف: "كهربا إضافة كبيرة لأي نادٍ، لكن المرحلة الحالية لم نكن لدينا اهتمام بضم لاعب في مركز الجناح، والأولوية بالنسبة لنا كان في تدعيم خط الدفاع".

وزاد: "لا يوجد مانع من ضم كهربا مستقبلا، فهو قدم مستويات

رائعة معنا، وهو لاعب محترف بمعني الكلمة، وطوال فترة وجوده في النادي لم يكن هناك أي خلاف معه مطلقا".

وحول إمكانية ضم لاعبين من الدوري المصري بعدما ترددت أنباء عن التفاوض مع آليو ديانج، قال: "أي مفاوضات مستقبلية لا يجب التحدث عنه، ولكن اللاعبين المصريين قادرين على التأقلم في الدوري السعودي وهم أقرب لنمط الحياة في المملكة العربية السعودية، واللاعب المصري يتأقلم على كل الظروف، ولا يشعرون بالغربة، ولن نتردد في أي وقت في التعاقد مع لاعبين مميزين".