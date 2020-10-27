تقرير| مواجهة مونشنجلادباخ تعيد جماهير ريال مدريد لواحدة من أعظم الذكريات الجميلة

يلتقي ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ مجدداً في أوروبا بعد 35 عاماً ويعيد اسم الفريق الألماني الذكريات الجميلة لجماهير ريال مدريد، حيث حقق ضده الفريق الملكي ريمونتادا أسطورية في ديسمبر 1985.

والتقى الفريقان في ذهاب دور الـ16 من كأس الاتحاد الأوروبي، وفاز مونشنجلادباخ 5-1 على أرضه، تاركاً المواجهة شبه محسومة، لكن ريال مدريد لا يعرف للمستحيل معنى وحقق في سانتياجو برنابيو إنجازاً تاريخياً بالفوز 4-0.

وحاصر ريال مدريد مرمى الفريق الألمان ونجحوا في تسجيل هدفين في غضون 20 دقيقة حملا توقيع الأرجنتيني فالدانو وكلاهما من ضربة رأسية.

وانتظرت الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو مطلع الشوط الثاني للاستمتاع بالهدف الثالث الذي سجله المهاجم الاسطوري لريال مدريد سانتيانا.

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وكان المهاجم سانتيانا نجم تلك المواجهة، حيث سجل أيضاً الهدف الحاسم في لحظة ملحمية. مع 4-0 في لوحة النتائج، واستُبدل الراحل خوانيتو حينها لكن قفزاته السعيدة وهو يتوجه إلى دكة البدلاء أصبحت أيقونة ورمزاً لتلك الأمسية السحرية.

وتمكن ريال مدريد بفضل تلك الريمونتادا، من مواصلة طريقه نحو اللقب الثاني في كأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت تلك المواجهة في كأس الاتحاد الأوروبي آخر مباراة بين الفريقين. وقبل ذلك، كان ربع نهائي كأس أبطال أوروبا مسرحاً للمواجهات الأولى في مارس 1976.

وأقيمت مباراة الذهاب في ألمانيا (2-2) فيما أقيمت مباراة الإياب في مدريد (1-1) وعليه فقد تأهل البلانكوس للجولة المقبلة بمجموع المباراتين.